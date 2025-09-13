Ucrania bombardea una importante refinería de petróleo en Rusia, afirma Moscú

Un dron ucraniano impactó una importante refinería de petróleo en Rusia este sábado provocando un incendio y causando daños leves, informó un dirigente regional ruso.

El complejo, que pertenece a la petrolera rusa Bashneft, se sitúa en las afueras de la ciudad de Ufa, en el centro de Rusia, a unos 1400 kilómetros de la línea del frente en Ucrania.

En videos publicados en redes sociales, se ve un dron que se acerca a la instalación antes de explotar. Una espesa columna de humo se eleva después hacia el cielo.

“Hoy, la planta de Bashneft fue objeto de un ataque terrorista, con un dron. Se desató un incendio, que está siendo extinguido actualmente”, declaró en Telegram el gobernante de la región rusa de Bashkortostán, en el centro del país, Radiy Jabirov.

Un dron se estrelló contra la planta, mientras que otro fue derribado, dijo.

“No hubo víctimas ni heridos. La planta de producción sufrió daños menores y se produjo un incendio, que actualmente se está extinguiendo”, añadió.

Una fuente de la agencia de inteligencia militar GUR de Ucrania reivindicó la autoría del ataque.

Desde que Moscú lanzó su ofensiva militar a gran escala en Ucrania en febrero de 2022, Kiev ha respondido con ataques contra refinerías rusas en un intento por frenar la capacidad del Kremlin para financiar el conflicto.

El Kremlin describió el complejo de refinería de Bashneft en Ufa en 2016 como "uno de los más grandes del país", afirmando que producía más de 150 tipos de productos petrolíferos.

