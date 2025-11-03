Ucrania bombardea una refinería de petróleo en la región rusa de Sarátov

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este lunes de un bombardeo sobre una refinería de petróleo en la región rusa de Sarátov, defendiendo de nuevo que este tipo de objetivos son legítimos porque facilitan la continuación de la invasión lanzada por el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha asegurado que, como consecuencia del ataque, las instalaciones de la refinería han sufrido un incendio, en un mensaje difundido en redes sociales y que está también acompañado de una imagen que mostraría las llamas.

Asimismo, ha incidido en que se trata de una de las refinerías más antiguas de toda Rusia, con un volumen de procesamiento de 4,8 millones de toneladas de crudo al año.

Las fuerzas ucranianas, que han informado también de otros ataques en los territorios ocupados del este de Ucrania, aspiran a destruir elementos clave de la base militar e industrial del "Estado terrorista" ruso, "con el objetivo de que no continúe la agresión".

El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, ha reconocido que en la noche del domingo al lunes sus sistemas de defensa antiaéreo han derribado 64 drones ucranianos en distintas regiones, entre ellos 29 solo en Sarátov. Otros 29 aparatos han sido interceptados en Rostov, según el recuento oficial.