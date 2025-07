Ucrania: Bombas aún sobre Ucrania, versión de tratativas

Aún no hay indicios oficiales de una posible reanudación esta semana —como propuso el líder ucraniano el sábado— de las negociaciones entre Moscú y Kiev, que comenzaron en Estambul entre mayo y junio.

Sin embargo, el Kremlin declaró que no descarta una cumbre entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, en China en septiembre.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que durante la noche del domingo al lunes los rusos lanzaron 426 drones y 24 misiles, entre ellos cinco hipersónicos.

Se reportaron daños en las regiones de Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania, en la de Járkov, en el noreste, y en Kiev. El alcalde, Vitali Klitschko, dijo que hubo varios incendios, incluyendo uno en un jardín de infantes. Zelensky denunció lo que llamó ataques "contra la humanidad". "Debemos seguir reforzando los interceptores, esta es la solución que nos permitirá protegernos de ataques masivos", dijo el presidente, volviendo a pedir a los aliados occidentales "una verdadera presión sobre Rusia" para "detener esta agresión". El Ministerio de Defensa ruso declaró que los bombardeos nocturnos impactaron en empresas del complejo militar-industrial ucraniano y en la infraestructura de aeródromos militares. El ministerio añadió que los ataques, llevados a cabo durante 24 horas, también destruyeron tres plataformas de lanzamiento del sistema de misiles antiaéreos Patriot y una estación de radar multifunción AN/MPQ-65 de fabricación estadounidense. Las autoridades militares rusas informaron que desde la noche del domingo hasta la tarde del lunes, las fuerzas ucranianas lanzaron al menos 107 drones contra varias regiones rusas, 28 de ellos en Moscú. El tráfico en uno de los cuatro aeropuertos internacionales, el de Vnukovo, fue suspendido brevemente. El gobernador de la región de Rostov anunció que, como resultado de otros ataques, se produjo un incendio en una estación de tren en la aldea de Kamenolomni. En el plano diplomático, una fuente citada por la agencia rusa Tass dijo que una nueva ronda -la tercera- de negociaciones directas entre las delegaciones rusa y ucraniana podría tener lugar el 24 y 25 de julio en Estambul. En las dos primeras, las partes habían llegado a acuerdos sobre el plano humanitario, en particular para los intercambios de prisioneros, pero no se habían registrado avances en el proceso de paz. El Kremlin, que la semana pasada calificó de "señal positiva" la intención de Zelensky de reactivar el proceso de negociación, no confirmó la fecha del nuevo encuentro. "Todavía queda mucho trabajo diplomático por hacer", dijo el portavoz, Dmitry Peskov, señalando que los memorandos con las respectivas propuestas preparadas por rusos y ucranianos siguen siendo "absolutamente opuestos". Para una solución política del conflicto, Moscú pone condiciones que Kiev difícilmente podría aceptar: entre ellas, el reconocimiento internacional de la pertenencia a Rusia de cuatro regiones ucranianas más Crimea, anexada en 2014 y la proclamación de la neutralidad de Ucrania, que renunciaría a entrar en la OTAN. Mientras las señales que llegan de Moscú dejan poco espacio para el optimismo en las negociaciones con Kiev, el Kremlin no excluye la posibilidad de una cumbre entre Putin y Trump en menos de dos meses. De hecho, según Peskov, el presidente ruso y el estadounidense podrían reunirse en Pekín el próximo septiembre si Trump decide participar en las celebraciones por el 80° aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Un evento al que asistirá el líder ruso (Ansa).