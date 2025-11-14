Ucrania.- Bruselas reivindica los pasos de Zelenski para abordar los supuestos casos de corrupción en su Ejecutivo

BRUSELAS, 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha reivindicado este viernes los pasos dados por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para abordar los supuestos casos de corrupción en su Ejecutivo tras el escándalo relacionado con Energoatom que ha provocado el cese de los ministros de Justicia y Energía.

"Vemos que el presidente Zelenski ha tomado acciones, notablemente respecto a dos ministros y un empresario. Esto muestra que él también está tomándose en serio (la lucha contra la corrupción)", ha afirmado la portavoz comunitaria Paula Pinho, en rueda de prensa desde la capital europea sobre el caso destapado en Ucrania.

En esta línea, ha defendido que combatir la corrupción es un "elemento central" para el proceso de integración europea de Kiev. "El hecho de que estas investigaciones estén llevándose a cabo demuestra que las entidades responsables de combatir la corrupción están cumpliendo con su labor", ha valorado.

Pinho ha calificado de aspecto "positivo" que las instituciones responsables de perseguir la corrupción "estén efectivamente cumpliendo con sus deberes".

La Comisión Europea insiste en que sigue de cerca las recientes acusaciones y la investigación llevada a cabo por las instituciones anticorrupción de Ucrania sobre el escándalo en el sector energético.

Precisamente en su último informe sobre la integración europea de Ucrania, Bruselas instó a Kiev a mantener el rumbo en cuanto a la lucha contra la corrupción para evitar dar pasos atrás en la adhesión.

Entretanto, las autoridades ucranianas han anunciado que pondrán en marcha una serie de auditorías a todas las empresas estatales, en lo que espera que sea "una solución integral" para todas este tipo de entidades, según ha señalado la primera ministra, Yulia Sviridenko, tras tachar de "inaceptable" el escándalo de corrupción surgido en el seno del Gobierno.