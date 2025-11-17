Ucrania busca comprar un centenar de aviones de combate Rafale a Francia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, firmó este lunes con su par francés, Emmanuel Macron, una "declaración de intenciones" para la futura compra de 100 aviones de combate Rafale, así como de sistemas de defensa aérea de nueva generación.

Este acuerdo, que se proyecta en un "horizonte de un decenio", prevé eventuales contratos para la "adquisición" por Ucrania de "equipos de defensa franceses" nuevos: 100 Rafale, drones y el sistema de defensa aéreo SAMP-T en desarrollo, entre otros, según Francia.

La firma entre ambos mandatarios tuvo lugar en la base aérea de Villacoublay, cerca de París.

El presidente ucraniano renovó el sábado su llamado para obtener más sistemas de defensa aérea, tras los nuevos ataques masivos rusos contra su país.

En la noche del domingo al lunes, otros ataques mataron al menos a tres personas en la región de Járkov, en el este de Ucrania, según las autoridades locales.

La novena visita del líder ucraniano a Francia desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 se produce en un contexto complicado en el frente para su país, cuando se acerca el invierno.

El gobierno de Zelenski enfrenta además un escándalo de corrupción que ha llevado a la dimisión de dos ministros y le ha obligado a tomar medidas contra uno de sus allegados.

