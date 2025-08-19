Ucrania: Casa Blanca, Putin se reunirá con Zelensky

“Entiendo que la Casa Blanca está trabajando y los aliados están trabajando para que esta reunión suceda, pero ¿prometió Putin hacer una reunión con Zelensky, una reunión directa, en las próximas semanas?”, preguntó un reportero a Leavitt. “Lo hizo”, respondió ella.

Trump escribió en una publicación en las redes sociales el lunes que llamó a Putin, “y comenzó los arreglos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelensky”.

El martes por la mañana, durante una entrevista en "Fox & Friends", Trump dijo que estaba “tratando de elaborar una reunión”.

“Llamé al presidente Putin, y estamos tratando de encontrar una reunión con el presidente Zelensky. Veremos qué pasa allí. Y luego, si eso funciona, si funciona, entonces iré al trilateral y lo cerraré”, dijo Trump.

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, se abstuvo el martes de comprometerse con una reunión y dijo que cualquier posible cumbre entre los dos líderes debe estar “preparada con el máximo cuidado”.

La vocera Leavitt reiteró hoy la declaración del presidente Trump de que no se desplegarán tropas terrestres estadounidenses en Ucrania, pero que Estados Unidos ayudará a coordinar las garantías de seguridad.

“El presidente declaró definitivamente que las botas estadounidenses no estarán en el terreno en Ucrania, pero ciertamente podemos ayudar en la coordinación y tal vez proporcionar otros medios de garantías de seguridad a nuestros aliados europeos”, dijo Leavitt en la Casa Blanca.

“El presidente entiende que las garantías de seguridad son de crucial importancia para garantizar una paz duradera, y ordenó a su equipo de seguridad nacional que se coordine con nuestros amigos en Europa, y también que continúe cooperando y discutiendo estos asuntos con Ucrania y Rusia también”, agregó la portavoz.

Presionado por la declaración de Rusia de que se opone a cualquier tropa de mantenimiento de la paz de la OTAN sobre el terreno en Ucrania, Leavitt dijo que las conversaciones están en curso sobre el tema.

“Bueno, mira, el presidente sigue teniendo estas conversaciones con ambos líderes. Esas conversaciones tuvieron lugar en Anchorage, Alaska, de nuevo el lunes con los europeos y el presidente Zelensky, y ordenó a su equipo que idee un marco para que estas garantías de seguridad puedan ser aceptables para ayudar a garantizar una paz duradera y poner fin a esta guerra”, dijo Leavitt.

Rachel Scott de ABC News le preguntó a Leavitt por qué la propuesta del presidente Trump de una reunión entre él y los presidentes ruso y ucraniano se convirtió en una reunión bilateral.

Leavitt enfatizó que mientras Estados Unidos está trabajando para reunir a Zelensky y Putin, dependía de ellos obtener un plan.

“El presidente siempre ha dicho que hay áreas de desacuerdo en esta guerra que tendrán que ser discutidas y decididas por estos dos países.

Y por eso quiere que estos dos países se involucren en la diplomacia directa", dijo Leavitt. (ANSA).