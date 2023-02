Ucrania celebra la diligencia de Reino Unido a la hora de enviar armamento

El embajador de Ucrania en Londres, Vadim Pristaiko, ha celebrado que a Reino Unido le importe poco lo que crea Rusia y ha confirmado que seguir√°n recibiendo armamento por parte de su socio mientras contin√ļe la guerra.

"A Reino Unido no le importa lo que piense Rusia (...) No le preguntó a nadie. Tiene sus tanques y simplemente nos los ofreció", ha dicho Pristaiko en una entrevista para el portal ucraniano de noticias Liga.net.

En ese sentido, ha destacado que a diferencia de otros países, Reino Unido fue el primer país en dar los tan ansiados tanques que Ucrania ha estado exigiendo a sus socios. "Todo esto se hizo de forma tranquila y normal", ha dicho.

"Lo mismo ocurrirá, créanme, con los misiles y con todas las demás armas que necesitamos. Habrá una oportunidad, habrá reservas", pero "Reino Unido planificará y dará todo lo que necesitamos para ganar", ha confiado el embajador.

No obstante, ha reconocido que la posibilidad de recibir más tanques de Reino Unido no está del todo clara, ya que las existencias británicas de este tipo de carros de combate han ido descendiendo desde la década de los 90.

"En un momento el mundo decidió que los tanques ya no jugarían un papel importante. Además, Reino Unido no es un país continental, su mayor armamento es naval (...) Aunque, no descarto que aparezcan más tanques", ha contado.

Hablando de tanques, ha cuestionado que los Challenger brit√°nicos "se pongan al final" en favor de los Leopard alemanas o los Abrams estadounidenses, cuando en realidad "tiene el arma m√°s precisa y de mayor alcance".

"Esto es lo que necesita nuestro Ejército para destruir equipos rusos a larga distancia", ha recalcado Pristaiko.

Europa Press