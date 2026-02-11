Ucrania celebrará elecciones solo cuando la situación de seguridad lo permita (alto cargo ucraniano)

Ucrania celebrará elecciones presidenciales solo cuando lo permita la situación de seguridad en el país, en guerra con Rusia, afirmó este miércoles a AFP un alto cargo ucraniano que pidió el anonimato.

"Las elecciones deben celebrarse tan pronto como sea posible, pero no antes de que la situación de seguridad lo permita. Por ahora, el terror ruso continúa y nada indica que Rusia esté interesada en poner fin a la guerra", dijo el funcionario.

Citando fuentes anónimas, el Financial Times afirma que Kiev considera la posibilidad de celebrar presidenciales en los próximos tres meses. El Kremlin sostiene que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski es ilegítimo desde que su mandato de cinco años expiró en 2024 y la Casa Blanca pide comicios en Ucrania como parte del acuerdo de paz que intenta negociar.