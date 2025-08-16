Ucrania: Cercanías, se llamaron Donald y Vladimir

El acuerdo de paz para Ucrania no está en vigor, pero las relaciones entre Trump y Putin se han restablecido. En la rueda de prensa, el magnate comenzó llamando al líder del Kremlin "presidente Putin", pero luego cambió de opinión y dijo: "Quiero llamarlo Vladimir", una postura que mantuvo durante toda la conferencia.

El presidente ruso también llamó al magnate Trump.

Donald Trump y Vladimir Putin no respondieron a preguntas de la prensa. Tras sus declaraciones, ambos líderes se separaron.

Tras reunirse con Trump, el líder del Kremñin rindió homenaje a las tumbas de 14 ciudadanos soviéticos, tanto militares como civiles, que murieron durante la Segunda Guerra Mundial y están enterrados cerca de la base Elmendorf-Richardson, donde se celebró la cumbre.

Putin depositó ramos de flores en cada tumba del cementerio Ford Richardson. Allí están enterrados nueve pilotos, dos militares y dos civiles soviéticos que murieron entre 1942 y 1945 mientras transportaban aviones suministrados por Estados Unidos a la URSS durante la guerra contra la Alemania nazi.

En vísperas de su reunión con Vladimir Putin, Donald Trump declaró que el objetivo era un alto el fuego en Ucrania, pero finalmente el presidente estadounidense nunca mencionó la palabra tregua ni paz en sus declaraciones de prensa.

The New York Times lo reveló, enfatizando que si el objetivo del presidente era lograr la paz, "es evidente que ha fracasado, y esto frustra sus esperanzas de ganar un Premio Nobel". (ANSA).