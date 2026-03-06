Ucrania: choque entre Kiev y Budapest, "siete ucranianos tomados como rehenes"

A bordo viajaban US$40 millones, 35 millones de euros y 9 kilos de oro.

La acusación formulada por la autoridad aduanera húngara (NAV) es de blanqueo de dinero, una versión que fue desmentida por el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, quien, a su vez, acusó a Hungría de "bandidaje estatal".

Además, según Kiev, los empleados del banco estatal Oschadbank fueron "tomados como rehenes" durante una transferencia "rutinaria" entre el Raiffeisen austriaco y el instituto ucraniano.

En un aumento de la tensión, Kiev desaconsejó a sus ciudadanos viajar a Hungría, denunciando "la imposibilidad de garantizar su seguridad debido a las acciones arbitrarias de las autoridades locales".

Budapest respondió expulsando a los siete ciudadanos y difundiendo en las redes sociales las imágenes de la detención realizada por Tek, la unidad antiterrorista, y de los montones de dinero en efectivo incautados, como para despertar el espectro de la "mafia de guerra ucraniana", como la definió el ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó.

Una demostración de fuerza que se inscribe en una disputa más amplia sobre las interrupciones del petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, que abastece a Hungría y Eslovaquia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, culpa del bloqueo a los daños rusos a las infraestructuras, pero no oculta su reticencia a restablecer el tránsito.

Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien ya se encarga de frenar el paquete de 90.000 millones de la UE para Ucrania y el vigésimo conjunto de sanciones contra Moscú, dijo que estaba dispuesto a utilizar "cualquier medio", incluido el bloqueo de bienes vitales para Kiev, para reiniciar el oleoducto Druzhba.

El conflicto estalló cuando Zelensky, exasperado por el obstruccionismo de Budapest, sugirió dar a las Fuerzas Armadas "la dirección" de quienes bloqueaban la ayuda para que pudieran hablar con él "en su idioma".

Palabras que Orbán utilizó inmediatamente de cara a la crucial cita electoral del 12 de abril: "No cederé aunque amenacen mi vida", dijo, en declaraciones a Radio Kossuth.

La Comisión Europea definió la retórica de ambas partes como "ni útil ni conducente a lograr el objetivo principal": es decir, conceder el préstamo que Kiev necesita con urgencia.

Aunque no expresó solidaridad con Orbán, el Palacio Berlaymont calificó el lenguaje utilizado por Zelensky como "inaceptable".

De hecho, la escalada complica significativamente el trabajo de reparación que ha intentado la Comisión en las últimas semanas.

El tema será discutido en breve entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro eslovaco, Robert Fico, aliado de Budapest en esta batalla.

El Kremlin también se pronunció sarcásticamente sobre el episodio y, a través de Dmitry Peskov, afirmó que, ante amenazas similares contra un líder aliado, los países europeos "deberían aplicar el artículo 5 de la OTAN" para defender Budapest.

Orbán recibió la solidaridad de los líderes de la derecha europea, desde Geert Wilders (PVV) hasta Alice Weidel (AfD).

Mientras, desde Italia, el viceprimer ministro Matteo Salvini anunció que estará en Hungría probablemente antes de las elecciones del 12 de abril, y le expresó su cercanía a su "amigo" Orbán.

Fico también ordenó a los líderes de la UE que se distanciaran de las "escandalosas declaraciones de chantaje" de Zelensky.

En Hungría, el propio líder de la oposición, Péter Magyar, pidió a Bruselas que rompa los lazos con Ucrania hasta que Zelensky se disculpe, subrayando que "el suministro de energía es una cuestión nacional que trasciende la política partidista y las campañas electorales". (ANSA).