Ucrania: choque total de la UE con Orban por préstamo a Kiev sul prestito all'Ucraina

Ursula von der Leyen y Antonio Costa, tras un largo viaje nocturno en tren, llegarán a Kiev debilitados por el frío y los ataques rusos, que no han cesado ni siquiera en los últimos días.

El presidente de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo reiterarán a los ucranianos que nunca se les dejará solos, pero el riesgo es que, más allá de las palabras, no aporten ninguna noticia concreta a Volodímir Zelensky, salvo el enfrentamiento abierto que se está produciendo con Viktor Orbán.

En una doble jugada, Hungría ha bloqueado el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y vetado el vigésimo paquete de sanciones contra Moscú. Nunca antes el primer ministro húngaro había llegado tan lejos, y en las últimas horas, incluso su aliado político, el checo Andrej Babis, ha tomado distancia.

La acción de Orbán ha incrementado exponencialmente los temores: de aquí al 12 de abril, día de las elecciones húngaras, cualquier decisión sobre Kiev quedará paralizada.

La reacción de los líderes de la UE ha sido vehemente. Antes de partir hacia Kiev, Antonio Costa, en una carta, instó "enérgicamente" a Orbán a respetar los acuerdos, dado que el préstamo a Kiev es resultado de un acuerdo unánime alcanzado en la cumbre del 27 de diciembre. Esto, advirtió Costa, socava el principio de cooperación leal entre países.

Orbán respondió de la misma manera, acusando a Bruselas y Kiev de "interferencia" en las elecciones húngaras.

En la carta, Costa también aseguró al primer ministro húngaro que discutirá con Zelenski el asunto del oleoducto Drubhza, cuyas reparaciones, según Budapest, Ucrania está retrasando deliberadamente.

Pero ahora está claro que el asunto es político. Orbán ha basado su campaña electoral completamente en la UE y Ucrania, y en su amistad con Donald Trump. Va por detrás en todas las encuestas. Está dispuesto a arriesgarlo todo. Cuenta con el apoyo del eslovaco Robert Fico, quien anunció la suspensión del suministro de energía a Kiev como represalia por la interrupción del flujo de petróleo.

El riesgo de un estancamiento prolongado es muy alto. Pero la UE no esperará. La Comisión acelera el estudio de "soluciones creativas" que, mediante una cooperación reforzada, podrían eludir el requisito de la unanimidad. Esto ocurre en el contexto del último recurso de excluir a Budapest del derecho a voto.

La Alta Representante, Kaja Kallas, por su parte, ha advertido que si persiste el veto al préstamo de 90.000 millones de euros, recurrirán al Plan A: el uso de activos rusos, que requiere una mayoría cualificada, pero que no convence del todo a Francia e Italia.

En Kiev, Costa y von der Leyen estarán con Zelensky en las conmemoraciones de la Plaza Maidán y después mantendrán una reunión trilateral, seguida de su participación en la reunión de la Voluntad convocada por París y Londres.

Europa en su conjunto ha proporcionado hasta la fecha casi 200.000 millones de euros en ayuda a Kiev, pero está dispuesta a aportar más. Sin embargo, parece reticente a participar en las negociaciones de paz entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, que podrían celebrar una nueva ronda el 27 o 28 de febrero.

La cuestión clave sigue siendo la negociación con Moscú. La idea, lanzada por París y también apoyada por Giorgia Meloni, no es del agrado de todos. "Envía una señal equivocada. Queremos un acuerdo, pero es evidente que Rusia no habla en serio", advirtió el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul.

"Antes de hablar con Moscú, debemos aclarar qué queremos", observó Kallas.

La nueva reunión de la Coalición de los Voluntarios sin duda servirá para este propósito. Pero en una de las prioridades de la UE para la posguerra, la adhesión de Ucrania, vuelve a surgir el espectro del veto soberanista de Orbán. (ANSA).