Ucrania cierra escuelas en Kiev hasta febrero tras bombardeos rusos contra infraestructura energética

Las escuelas de Kiev permanecerán cerradas hasta el próximo mes, anunció el viernes el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, alegando "condiciones difíciles" tras los ataques rusos que devastaron el sector energético con temperaturas bajo cero.

"A partir del 19 de enero, las escuelas de la capital permanecerán cerradas por vacaciones hasta el 1 de febrero", declaró Klitschko en Telegram.

Las autoridades de Kiev también anunciaron que la intensidad del alumbrado público se reduciría a una quinta parte de su capacidad para ahorrar energía.

Tras las vacaciones de fin de año, los cursos se reanudaron en las escuelas de Kiev el 12 de enero, a la vez de manera presencial y en línea, según las autoridades locales.

Los bombardeos rusos recientes contra las infraestructuras energéticas del país causaron tantos daños que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, decretó un "estado de emergencia" en el sector.

El 9 de enero, bombardeos rusos contra el sistema energético de Kiev causaron cortes de corriente y de calefacción de una magnitud sin precedentes desde el inicio de la invasión a gran escala del país en febrero de 2022.

En medio del frío glacial, 6.000 edificios residenciales, o sea la mitad de los de la ciudad, se quedaron sin calefacción. Las autoridades locales tratan de reparar los daños.

Klitschko precisó que unos 100 edificios residenciales siguen sin calefacción.