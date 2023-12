Kiev informa de que hay más de 19.500 niños ucranianos que fueron deportados

MADRID, 7 Dic. 2023 (Europa Press) -

El comisionado de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Dimitro Lubinets, ha informado este jueves de que son 28.000 los civiles ucranianos bajo cautiverio ruso desde que comenzó la invasión el 24 de febrero de 2022.

"Los rehenes son, en mi opinión, una nueva forma de represión contra la población civil", ha dicho Lubinets en una conferencia internacional sobre Derechos Humanos, en donde ha contado que unas 2.000 de esas personas superan los 65 años.

"No podemos controlar su estado de salud, no podemos acceder a las cárceles rusas y no podemos suministrarles medicamentos (...) Hay casos de ucranianos mayores de 80 años que son capturados sólo por declaraciones proucranianas. Y nuevamente, no podemos hacer nada por ellos", ha denunciado.

Lubinets también ha revelado que hay más de 19.500 niños ucranianos que han sido llevados a la fuerza a territorio ruso. "Esto en un contexto en el que Rusia continúa deportando a más y más grupos de niños ucranianos de nuestro territorio todos los días", ha dicho, según recoge la agencia Ukrinform.

A su vez, ha reconocido que Ucrania no dispone actualmente de muchas herramientas para traer a todos los niños ucranianos que han sido deportados. "Si devolvemos un niño cada día, necesitaríamos 55 años", ha dicho.