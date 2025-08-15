Ucrania: Cinco reuniones de Putin con presidentes EEUU

Su encuentro con Trump este viernes en Alaska será el primero del segundo mandato del magnate y, tal vez, el más significativo desde su controvertida reunión de 2018 en Helsinki, Finlandia.

Esta vez, y como nunca en las reuniones anteriores, la guerra y la paz están en juego. Trump ha hecho una prioridad de su gobierno poner fin a la guerra en Ucrania. La fecha límite del 8 de agosto de Trump para que Putin acepte un alto el fuego con Ucrania o se enfrente a severas sanciones ha llegado y ha pasado sin ningún acuerdo de paz.

La esperada reunión individual en Alaska marca el primer viaje de Putin a los Estados Unidos desde 2015 y su octavo en general como presidente, un puesto que el ex oficial de la KGB ha ocupado desde finales de 1999, aparte de 2008-2012 cuando se desempeñó como premier.

Aunque se ha reunido con todos los presidentes estadounidenses desde Bill Clinton, las reuniones han sido menos frecuentes en los últimos años, ya que ha sido considerado una especie de paria internacional, después de la anexión ilegal de Crimea por parte del Kremlin en 2014, acciones militares en Siria en 2015 y la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, que ganó Trump.

Ningún presidente de los Estados Unidos ha viajado a Rusia desde 2013, cuando Barack Obama asistió a la cumbre económica del G20 en St. Petersburgo.

-Bill Clinton: La primera cumbre llegó cuando la presidencia de Clinton estaba llegando a su fin y el nuevo presidente ruso acababa de llegar al poder. Los dos se conocieron en Moscú en junio de 2000, casi una década después del final de la Guerra Fría, y discutieron el control de armas.

En su evaluación de Putin, Clinton dijo en una conferencia de prensa: "Creo que es totalmente capaz de construir una Rusia próspera y fuerte mientras preserva la libertad y el pluralismo y el estado de derecho. Es un gran desafío. Creo que es totalmente capaz de hacerlo".

Sobre Clinton, Putin lo llamó un "político muy experimentado".

-George W. Bush: Bush y Putin celebraron su primera cumbre en Eslovenia en junio de 2001. Después de dos horas, Bush dijo que era un "paso importante para construir una relación constructiva y respetuosa".

Cuando se le preguntó si podía confiar en Rusia, Bush dijo de Putin que "lo encontró muy directo y confiable".

"Pude tener una idea de su alma; un hombre profundamente comprometido con su país y los mejores intereses de su país", dijo Bush.

En su reunión, Putin dijo que tuvo una discusión "muy interesante y positiva" con Bush, quien "como persona que ha estudiado historia, propuso un enfoque y una visión muy global y a gran escala de la historia".

-Barack Obama: Putin, como primer ministro durante los primeros años de la presidencia de Obama, se reunió con él por primera vez junto con el entonces presidente ruso Dmitry Medvedev en Moscú en julio de 2009.

Durante esa visita, Obama dijo que su interés era tratar con su homólogo, aunque dijo que quería llegar a Putin "y a todos los demás sectores influyentes de la sociedad rusa para obtener una imagen completa de las necesidades del pueblo ruso y las preocupaciones del pueblo ruso".

"Nuestro interés es tratar con el gobierno ruso en su conjunto para lograr la relación bilateral mejorada que creo que se puede lograr", dijo Obama.

La invasión rusa y la anexión ilegal de Crimea en 2014 y el apoyo del presidente sirio Bashar al-Assad, a quien Estados Unidos había pedido que fuera destituido, continuaron tensando las relaciones.

-Donald Trump (primera presidencia): Trump y Putin se reunieron por primera vez como presidentes en julio de 2017 durante una cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania. Aunque una de sus cumbres más notables llegó un año después, en Helsinki en julio de 2018, cuando hablaron a puerta cerrada durante casi dos horas. En una conferencia de prensa, Trump aceptó la negación del ruso de la interferencia electoral.

"[Putin] acaba de decir que no es Rusia. Diré esto. No veo ninguna razón por la que lo sería", dijo Trump.

Putin dijo que quería que Trump ganara "porque habló de que la relación entre Estados Unidos y Rusia volviera a la normalidad".

-Joe Biden: Biden se reunió con Putin una vez durante su presidencia, en Ginebra en junio de 2021. Había pedido la reunión con Putin, alarmado por la agresión militar rusa en curso hacia Ucrania.

Biden dijo que la cumbre fue "positiva" y que "hizo lo que yo vine a hacer". Putin calificó la charla de más de tres horas de "bastante constructiva", aunque sostuvo que la agresión militar de Rusia hacia Ucrania no era asunto de Estados Unidos. (ANSA).