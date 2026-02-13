Ucrania: coloquios Kiev-Moscú en Ginebra; Trump insta a Zelensky a tomar medidas

De hecho, al menos siete personas murieron en ataques aéreos rusos en 24 horas, según las autoridades de Kiev.

Tras las dos primeras reuniones trilaterales celebradas en Abu Dabi a finales de enero y principios de febrero, el Kremlin anunció que los negociadores de Moscú, Kiev y Washington se reunirán de nuevo en la ciudad suiza los próximos 17 y 18 de febrero.

La delegación rusa estará encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinsky, quien sustituirá al almirante Igor Kostyukov, jefe del servicio de inteligencia militar.

Por su lado, la agencia TASS reportó que Kirill Dmitriev, asesor de Vladimir Putin para inversiones extranjeras, también estará en Ginebra.

Por parte de Ucrania, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky confirmó la formación de los negociadores de Abu Dabi, encabezados por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov, y el jefe del gabinete presidencial, Kyrylo Budanov.

Hasta ahora, no hay ningún papel reservado para Europa, tras el intento del presidente francés, Emmanuel Macron, de tantear el terreno para el diálogo con el Kremlin.

Esa medida, sin duda, no contó con la aprobación de otros países de la UE, en particular de Alemania.

"Rusia aún no está dispuesta a mantener conversaciones serias", declaró el canciller Friedrich Merz desde Múnich, en la inauguración de la Conferencia de Seguridad.

"Esta guerra -añadió- sólo terminará cuando Rusia esté agotada, al menos económicamente, y posiblemente militarmente.

Nos estamos acercando a ese momento".

En tanto, el propio Zelensky también llegó a Múnich, con la intención de mantener una serie de contactos diplomáticos, incluida una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"La guerra en Ucrania es terrible, la gente está sufriendo, es la época más fría del año", declaró el diplomático estadounidense a la prensa.

En relación con los contactos previstos en Múnich, Zelensky afirmó que él y sus aliados aspiran a "poner fin a la guerra con una paz digna".

También fue de especial importancia la reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de Kiev, Andrii Sybiha, y su homólogo chino, Wang Yi.

Sybiha calificó "significativa y productiva" la reunión, durante la cual también prometió proporcionar "un paquete adicional de asistencia energética humanitaria a Ucrania".

Zelensky ya se reunió con los líderes del grupo de Berlín, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró el compromiso de Europa de brindar "sólidas garantías de seguridad".

Mientras, el mandatario estadounidense, Donald Trump, presiona al líder ucraniano: "Tiene que darse prisa, Rusia quiere un acuerdo".

En ese contexto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó a que no se considere a Rusia como un "oso poderoso", sino como un "caracol de jardín", a juzgar por la velocidad con la que las tropas de Moscú están avanzando en Ucrania, a costa, dijo, de "pérdidas asombrosas".

Pero los bombardeos rusos continúan atacando infraestructuras energéticas y logísticas.

Tras los nuevos ataques, se reportaron apagones en seis regiones de Ucrania durante la noche del jueves al viernes.

Las autoridades locales informaron que tres hermanos, uno de ellos menor de edad, y otro hombre murieron en ataques rusos en Kramatorsk.

Drones lanzados por las fuerzas rusas atacaron un puerto en la región de Odesa, matando a una persona e hiriendo a otras seis.

Las autoridades ucranianas afirman que un hombre murió en un ataque aéreo ruso en Jersón y una mujer en el norte de Sumy.

En tanto, las autoridades locales rusas reportaron ocho civiles heridos en ataques con drones ucranianos: cinco en la región de Bélgorod y tres, incluido un niño de 12 años, en la región de Volgogrado. (ANSA).