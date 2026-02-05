Ucrania: coloquios sobre Ucrania, cuesta arriba; crece idea de un enviado UE

Si bien el resultado concreto fue un nuevo acuerdo para el intercambio de 157 prisioneros de cada lado, el primero en cinco meses, "queda mucho trabajo por hacer", resumió el enviado estadounidense Steve Witkoff al final de las conversaciones

Esta vacilación del optimismo y la cautela se reflejan en un juego diplomático que permanece abierto. Y en este juego, los gobiernos europeos buscan mayor influencia, tanto que la idea de nombrar un enviado especial de la UE para Ucrania parece estar tomando fuerza. El objetivo es contar con un representante de los intereses de la Unión en la mesa de negociaciones en el futuro

"Durante dos días, las delegaciones debatieron a fondo otros asuntos pendientes, en particular los métodos para implementar un alto el fuego y supervisar el cese de hostilidades", explicó Witkoff, y celebró "un esfuerzo diplomático que está dando resultados tangibles": además del intercambio de prisioneros, el enviado informó que "Estados Unidos y Rusia acordaron iniciar un diálogo intermilitar liderado por el general Alexus Grynkewich, comandante del Comando Europeo de Estados Unidos". Este canal de comunicación "se suspendió antes del inicio del conflicto y es crucial para lograr y mantener la paz", explicó

Por parte del equipo ucraniano, Kyrylo Budanov calificó las conversaciones de "verdaderamente constructivas". Sin embargo, al mismo tiempo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, adjetivó las reuniones en Abu Dabi como "no fáciles"

La cuestión territorial persiste: mientras los ucranianos exigen la congelación de la línea del frente actual, Moscú conmina que Kiev ceda los últimos kilómetros del Donbás que aún controlan las fuerzas de Zelensky y que la soberanía rusa sobre esos territorios sea reconocida internacionalmente

Al término de las conversaciones, el Kremlin también habló de "avances positivos". Esto, "a pesar de que los belicistas británicos y de la UE intentan socavarlos", criticó el portavoz Dmitri Peskov, quien no desaprovechó la oportunidad para censurar a los aliados de Kiev. Entre las líneas rojas de Moscú se encuentra el despliegue de tropas europeas en Ucrania, un factor que Kiev considera clave para su arquitectura de seguridad de posguerra, y aplaudió la iniciativa de la Coalición de los Voluntariosos

Concluido el último capítulo emiratí, las negociaciones para la paz en Ucrania "continuarán en las próximas semanas. Se esperan más avances", aseguró Witkoff, enfatizando la presión estadounidense sobre ambas partes para alcanzar un entendimiento que ponga fin a la guerra, a pesar de que aún falta un punto de inflexión decisivo. "Probablemente se celebrarán en Estados Unidos", avisó Zelensky, pero aún no se han revelado detalles sobre las fechas y el formato de las próximas citas. Los europeos también podrían participar activamente, si la idea de un enviado de la UE para Ucrania finalmente se materializa

Por el momento, la iniciativa se encuentra en sus primeras etapas, al igual que el papel, ya sea de sherpa o de representante oficial de la Unión. El mandatario de la República de Estonia, Alar Karis, y la primera ministra letona, Evika Silina, lo solicitaron públicamente el miércoles. Previamente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también habían planteado la posibilidad de nombrar a dicha figura. El Consejo Europeo lo tomaría como decisión y la cuestión podría discutirse al margen del "retiro" de los 27 al castillo en el castillo de Aiden Biesen el 12 de febrero

La idea probablemente fue planteada esta mañana por Ursula von der Leyen y Antonio Costa durante su reunión en el Palacio del Elíseo con Emmanuel Macron, quien mientras tanto juega su propio partido personal para reanudar el diálogo con Putin

En este sentido, los informes de que su asesor diplomático, Emmanuel Bonne, llegaría a Moscú el martes para reunirse con Yuri Ushakov no han sido confirmados ni desmentidos por el Palacio del Elíseo ni por el Kremlin, pero parecen apuntar en esa dirección

Mientras tanto, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, hizo un comentario mordaz: "Hace unas dos semanas, repitió: 'Llamaré a Putin algún día'. Pero no es serio, es una especie de diplomacia patética", arremetió el jefe de la diplomacia rusa. "Si quieres hablar seriamente de algo, entonces llama: Putin siempre contesta el teléfono. Y escucha todas las propuestas". (ANSA)