Ucrania: Comencé preparativos cumbre Putin-Zelensky, Trump

“Tuve una excelente reunión en la Casa Blanca con distinguidos invitados, entre ellos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente finlandés Alexander Stubb, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el secretario general de la OTAN Mark Rutte”, escribió Trump.

“Durante la reunión, abordamos las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por varios países europeos, en coordinación con Estados Unidos. Todos estamos muy satisfechos con la posibilidad de paz entre Rusia y Ucrania”, añadió.

“Tras la conclusión de las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski. Después de esa reunión, tendremos una reunión trilateral, a la que asistirán los dos presidentes y yo”, detalló.

Desde Moscú, fuentes del Kremlin dijeron que la conversación duró 40 minutos y que Trump y Putin coincidieron en "elevar el nivel" del diálogo entre Rusia y Ucrania.

“Una vez más, este fue un gran primer paso para poner fin a una guerra que lleva casi cuatro años en curso. El vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff están coordinando operaciones con Rusia y Ucrania”, señaló Trump. (ANSA).