Ucrania comparte experiencia en drones con Dinamarca

KIEV (AP) — El ejército ucraniano está compartiendo con los países europeos su experiencia en la lucha contra los drones rusos, enviando una misión a Dinamarca para ejercicios conjuntos, informó el martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

“Nuestro ejército ha comenzado a desplegar una misión en Dinamarca para difundir la experiencia ucraniana en defensa contra drones", afirmó Zelenskyy.

Los ministros de defensa europeos acordaron la semana pasada construir lo que llamaron un “muro de drones” a lo largo de sus fronteras con Rusia y Ucrania para detectar, rastrear e interceptar mejor los drones que violan el espacio aéreo europeo.

Sin embargo, la preparación y la tecnología de Europa están muy por detrás de Ucrania y Rusia, ya que la guerra de drones se ha convertido en un sello distintivo de su guerra de tres años desde la invasión a gran escala de Moscú a su vecino.

“La experiencia ucraniana (en drones) es la más relevante en Europa en este momento, y es nuestra experiencia, nuestros especialistas y nuestras tecnologías las que podrían convertirse en un elemento clave del futuro ‘muro de drones’ europeo, un proyecto a gran escala que garantizará la seguridad en el cielo”, agregó Zelenskyy en una publicación en Telegram.

Dinamarca ha informado en los últimos días sobre avistamientos de drones en instalaciones militares y sobre aeropuertos daneses.

Los funcionarios de inteligencia daneses, aunque cuidadosos de no acusar directamente a un país específico, dijeron que consideraban alto el riesgo de espionaje y sabotaje ruso en Dinamarca.

Polonia también ha recurrido a Ucrania en busca de experiencia después de que drones rusos ingresaran al espacio aéreo polaco.

“Los resultados de la misión (ucraniana) en Dinamarca también darán forma al marco de cooperación con otros países europeos”, expresó Zelenskyy.

La alianza militar de la OTAN también está preocupada por las violaciones del espacio aéreo europeo por parte de aviones de guerra rusos, lo que está tensando aún más las relaciones con Moscú y alimentando los temores de que los combates puedan extenderse más allá de las fronteras de Ucrania.

Al mismo tiempo, hay incertidumbre sobre las negociaciones de paz que fueron puestas en marcha por Estados Unidos hace meses, pero que parecen no avanzar.

Antes de dos cumbres en la capital danesa, Copenhague, esta semana, la OTAN está intensificando la vigilancia aérea en el Mar Báltico, mientras que Francia, Alemania y Suecia están reforzando las defensas aéreas de Dinamarca.

Familia de cuatro personas muerta en ataque ruso

Un ataque con drones rusos mató a toda una familia de cuatro personas en una aldea en la región nororiental de Sumy, en Ucrania, durante la noche, dijeron las autoridades.

La familia estaba compuesta por una pareja joven y sus dos hijos, de 4 y 6 años, escribió el jefe de la administración regional, Oleh Hryhorov, en Telegram.

“Esta es una pérdida terrible e irreparable para toda la comunidad y la región”, manifestó Hryhorov. “La muerte de la familia es una tragedia que nunca olvidaremos ni perdonaremos”.

Reaccionando a los planes europeos de construir un “muro de drones” para protegerse de Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el martes que “la historia muestra que construir muros siempre es malo”.

“Seguimos viendo este enfoque militarista en lugar de pensar en cómo entablar un diálogo y buscar conjuntamente garantías de seguridad”, dijo a los periodistas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.