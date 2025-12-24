Ucrania: Comparto desilusión del Papa por rechazo Putin a tregua de Navidad

"Moscú no solo ha rechazado la solicitud de poner fin a las matanzas, al menos durante esta festividad; por el contrario, ha lanzado un ataque masivo con misiles y drones contra la red eléctrica de Ucrania, provocando cortes de electricidad, y continúa sus ataques en el frente. Lamentablemente, Rusia sigue rechazando las propuestas genuinas de alto el fuego, como lo ha hecho durante todo el año. En cambio, claramente está buscando maneras de prolongar la guerra y continuar los ataques", reiteró el líder de Kiev.

Para Zelensky, "es crucial que todo el mundo se pronuncie contra esta guerra e impida que Rusia normalice su brutalidad, terror y agresión contra nuestro pueblo. Insto a todos los líderes responsables a apoyar la paz como lo hace el Pontífice, y agradecemos cada muestra de solidaridad".

El presidente ucraniano deseó "unas fiestas en paz a todas las familias del mundo. Feliz Navidad a todos los que celebran hoy. Que la paz se restablezca en cada nación pacífica y en cada comunidad que celebra esta festividad en tiempos de guerra".

(ANSA).