Ucrania completa siembra de colza de invierno en un 33,8%: Ministerio de Economía
- 1 minuto de lectura'
Kiev, 2 sep (Reuters) - Los agricultores ucranianos iniciaron una campaña de siembra masiva de invierno e implantaron 377.100 hectáreas de colza de invierno al 1 de septiembre, es decir, el 33,8% de la superficie prevista, informó el martes el Ministerio de Economía.
Los agricultores sembraron casi la misma superficie en la misma fecha de 2024.
La colza de invierno domina la superficie de colza de Ucrania y los meteorólogos estatales dijeron el mes pasado que la actual sequía en las regiones del centro, sur y este del país puede tener un impacto negativo en la siembra.
Los meteorólogos señalaron que las condiciones más difíciles se daban en las regiones del sur, sureste y centro, donde el periodo sin precipitaciones alcanzaba los 30-80 días.
Ucrania es uno de los principales productores y exportadores europeos de colza. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en español por Javier Leira)
