Ucrania completa siembra de invierno boreal 2026 con 6,43 millones de hectáreas: Ministerio de Economía

Kiev, 28 nov (Reuters) -

Ucrania completó la siembra de invierno boreal de 2026 con 6,43 millones de hectáreas, y el trigo de invierno boreal dominó la superficie implantada con casi 4,7 millones de hectáreas, dijo el viernes el Ministerio de Economía.

"En comparación con la temporada pasada, la estructura de las superficies sembradas se mantiene en general estable. La atención sigue centrada en el trigo de invierno boreal, que tradicionalmente constituye la base alimentaria del país. Esto significa que los agricultores ya han sentado las bases para la cosecha de 2026", dijo el ministerio en un comunicado. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en español por Javier Leira)