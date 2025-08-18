Ucrania confirma el ataque que ha interrumpido el suministro de petróleo ruso a Hungría

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han confirmado su implicación en un ataque que ha interrumpido el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto de Druzhba y del que horas antes se había quejado públicamente el Gobierno de Hungría.

El Estado Mayor ucraniano ha informado en un comunicado de un ataque sobre una estación de bombeo de petróleo en la región rusa de Tambov, en concreto en la localidad de Nikolskoye. El bombardeo provocó un incendio en las instalaciones.

Kiev sostiene que estas instalaciones forman parte de la "infraestructura económica" de Moscú y facilita el abastecimiento a las tropas desplegadas en territorio ucraniano, por lo que considera que se trata de un objetivo legítimo.

El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, en cambio, ha tachado de "inaceptable" lo que considera un ataque contra su propia seguridad energética. En su opinión, tanto Kiev como Bruselas llevan más de tres años "intentando arrastrar a Hungría a la guerra en Ucrania", un objetivo en el que enmarca este tipo de incidentes.

"Seré claro: esta no es nuestra guerra. No tenemos nada que ver con ella y, mientras estemos al mando, Hungría quedará fuera de ella", ha sentenciado, en línea con la posición defendida durante este tiempo por el primer ministro, Viktor Orbán, uno de los pocos líderes europeos que no ha roto lazos con Rusia pese a la invasión de Ucrania.