Ucrania: Congreso de EEUU dividido sobre resultado de Trump

La senadora republicana Katie Britt, de Alabama, dijo en X que la reunión fue un "paso en la dirección correcta", mientras que el senador republicano John Cornyn, de Texas dijo que era "cautelosamente optimista" y que Ucrania "debe ser parte de cualquier acuerdo negociado".

La representante republicana Marjorie Taylor Greene, de Georgia, publicó en X que Trump nos está "moviendo hacia la PAZ".

Pero el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, escribió que Trump había "desplegado la alfombra roja" para un "matón autoritario", diciendo que el presidente le entregó a Putin "legitimidad, un escenario global, cero responsabilidad y no recibió nada a cambio".

Sus preocupaciones se hicieron eco en el senador Mark Kelly, demócrata de Arizona, quien dijo que Trump había tratado a "un criminal de guerra como a la realeza". (ANSA).