Ucrania: conversaciones en Ginebra pero Moscú no frena los ataques

La presencia en Ginebra de los asesores de seguridad nacional de Italia, Alemania, Francia y el Reino Unido, que tienen previsto reunirse con las delegaciones ucraniana y estadounidense al margen de las negociaciones, parece confirmar la importancia de este paso negociador.

Antes del inicio de las charlas, celebradas en el Hotel Intercontinental y que, según TASS, incluyeron únicamente una reunión presencial entre representantes de Moscú y Washington, Trump volvió a mostrar su impaciencia con Kiev, afirmando que "sería mejor sentarse a la mesa de negociaciones, y rápido".

Mientras tanto, justo la noche anterior a la reanudación de las conversaciones, Rusia continuó ejerciendo presión sobre Ucrania con bombardeos masivos de su infraestructura energética.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, declaró que los rusos lanzaron 29 misiles y 396 drones. De acuerdo con el presidente Volodímir Zelenski, decenas de miles de personas en la región meridional de Odesa se quedaron sin calefacción ni agua debido a los embates, que dejaron nueve heridos, incluidos dos niños. El viceministro de Energía, Artem Nekrasov, también informó que tres empleados de la central térmica de Sloviansk, en la región oriental de Donetsk, murieron cuando su vehículo fue impactado por un dron ruso.

Por su parte, Rusia avisó que interceptó más de 150 drones lanzados sobre su territorio por fuerzas ucranianas. Según los servicios de emergencia, los ataques impactaron en una refinería de petróleo en Ilsky, en el sur del Krai de Krasnodar, donde se produjo un incendio sin causar muertos ni heridos.

"Para que la paz sea real y justa, debemos abordar la única fuente de esta agresión", es decir, Rusia, porque "es Moscú quien continúa con los asesinatos, los ataques masivos y los asaltos", declaró Zelenski. Esto fue prácticamente una respuesta a la renovada presión de Trump, quien en los últimos días lo había instado a "ponerse en marcha" para lograr la paz, puntualizando que Rusia quiere "llegar a un acuerdo".

En esencia, el jefe de la Casa Blanca parece estar presionando al líder ucraniano para que haga concesiones territoriales en el Donbás, la parte oriental del país reclamada por Moscú, a cambio de garantías de seguridad contra posibles nuevos ataques rusos en el futuro.

Empero, en su reciente intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Zelenski afirmó que Ucrania no puede simplemente "huir" de su territorio. El pueblo ucraniano, declaró el presidente hoy en una entrevista con el portal Axios, "rechazaría un acuerdo de paz" con Moscú que incluyera una "retirada unilateral" de las fuerzas de Kiev del Donbás. (ANSA).