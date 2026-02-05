Ucrania: Conversaciones "productivas" en Abu Dhabi, dice EEUU

Las negociaciones son el último paso en los esfuerzos diplomáticos para detener los combates, el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos, millones obligados a huir de sus hogares y gran parte del este y el sur de Ucrania devastada.

Mientras se celebraban las conversaciones, amplias zonas de la capital ucraniana seguían sin calefacción, con temperaturas bajo cero, después de que sucesivos ataques rusos cortaran el suministro eléctrico a cientos de bloques de apartamentos en Kiev.

"Hoy, las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron intercambiar 314 prisioneros en total, el primer intercambio de este tipo en cinco meses", declaró Witkoff en redes sociales durante el segundo día de conversaciones en Abu Dhabi.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó posteriormente que ambas partes intercambiaron 157 prisioneros cada una.

Si bien Witkoff describió las negociaciones como "detalladas y productivas", redujo las esperanzas de un avance al afirmar que "queda mucho trabajo por hacer".

El miércoles, Kiev describió el primer día de negociaciones como "sustantivo y productivo". El negociador ruso, Kirill Dmitriev, también afirmó que las conversaciones marchaban bien.

"Sin duda, hay avances, las cosas avanzan en una dirección positiva", afirmó.

Sin embargo, no hubo novedades de ninguna de las partes sobre la controvertida cuestión territorial, ni ninguna señal de concesión por parte de Moscú, que entró en las conversaciones negándose a ceder en sus demandas clave.

El enviado ruso también criticó duramente lo que denominó intentos de las naciones europeas de "interrumpir el progreso", sin entrar en detalles.

En una inusual admisión oficial de pérdidas en el campo de batalla, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró el miércoles que al menos 55.000 soldados de su país habían muerto desde la invasión rusa en febrero de 2022, una cifra inferior a la de muchas estimaciones independientes.

Rusia no ha revelado cuántos soldados han muerto, pero el seguimiento de obituarios y anuncios familiares realizado por la BBC y el medio independiente Mediazona han revelado los nombres de más de 160.000 soldados rusos fallecidos en el conflicto.

Antes de las conversaciones de dos días, Rusia lanzó su último ataque masivo contra la infraestructura eléctrica de Ucrania, dejando a muchas personas sin electricidad y tiritando de frío con temperaturas de hasta -20 °C.

El negociador jefe de Ucrania, Rustem Umerov, declaró el miércoles que se habían discutido "medidas concretas y soluciones prácticas" en el primer día de conversaciones. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró a la prensa que los combates persistirían "hasta que el régimen de Kiev tome las decisiones adecuadas".

El principal punto de fricción en las negociaciones es el destino a largo plazo del territorio en el este de Ucrania.

Moscú exige que Kiev retire sus tropas de franjas del Donbás, incluidas ciudades fuertemente fortificadas sobre vastos recursos naturales, antes de cualquier acuerdo.

También exige el reconocimiento internacional de que las tierras confiscadas en la invasión pertenecen a Rusia. Kiev ha afirmado que el conflicto debería congelarse en la línea del frente actual y ha rechazado una retirada de fuerzas.

Las conversaciones en Abu Dhabi constituyen la segunda ronda de negociaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha estado presionando a ambas partes para que negocien el fin de la guerra desde que regresó al cargo.

Zelenski afirmó que el papel del presidente estadounidense era crucial, y en una entrevista emitida el miércoles a la televisión francesa declaró que "Putin solo le teme a Trump", que podría usar sanciones económicas contra Rusia o transferir armas a Ucrania para "mantener la presión" sobre el presidente ruso.

Zelenski subrayó que Kiev no cederá en su soberanía. Rusia ocupa alrededor del 20% de Ucrania. Reclama las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia como propias, y posee territorios en al menos otras tres regiones ucranianas del este.

Kiev aún controla alrededor de una quinta parte de la región de Donetsk, de la que Moscú exige su retirada. Ucrania ha advertido que ceder terreno envalentonaría a Moscú y que no firmará un acuerdo que no disuada a Rusia de invadir nuevamente.

