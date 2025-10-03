LA NACION

Ucrania cosecha 31,5 millones de toneladas de cereales en 2025, dice ministerio

Ucrania cosecha 31,5 millones de toneladas de cereales en 2025, dice ministerio

Kiev, 3 oct (Reuters) - Los agricultores ucranianos habían trillado 31,5 millones de toneladas métricas de cereales de la cosecha 2025 hasta el 2 de octubre, informó el viernes el Ministerio de Economía. El ministerio no facilitó datos comparativos. Ucrania planea cosechar alrededor de 56 millones de toneladas de grano en 2025, según las autoridades, el mismo volumen que en 2024.

PROGRESO DE LA COSECHA DE GRANO 2025 DE UCRANIA

Producto Cosecha (millones de toneladas)

Trigo 22,53

Cebada 5,33

Arvejas 0,627

Maíz 2,060

TOTAL GRANO 31,55

Colza 3,30

Girasol 5,54

Soja 2,231

Remolacha azucarera 2,416

(Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

