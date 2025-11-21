LA NACION

Ucrania cosecha 50,9 millones de toneladas de cereales en lo que va de 2025, dice el ministerio

KIEV, 21 nov (Reuters) - Los agricultores ucranianos habían trillado hasta el 21 de noviembre unos 50,9 millones de toneladas métricas de cereales en 10,2 millones de hectáreas, es decir, el 88% de la superficie sembrada, informó el viernes el Ministerio de Economía.

El ministerio no facilitó datos comparativos.

Ucrania prevé cosechar unos 56 millones de toneladas de grano en 2025, según las autoridades, el mismo volumen que en 2024.

UCRANIA 2025 PROGRESO DE LA COSECHA DE GRANO

Producto Cosecha

(millones de toneladas métricas)

Trigo 22,96

Cebada 5,42

Guisantes 0,673

Maíz 20,84

Colza 3,32

Girasol 9,01

Soja 4,72

Remolacha azucarera 9,96

TOTAL GRANO 50,929

TOTAL OLEAGINOSAS 17,095

(Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

