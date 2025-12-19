Ucrania cosecha 56,6 millones de toneladas de cereales en lo que va de 2025, dice ministerio

KIEV, 19 dic (Reuters) - Los agricultores ucranianos habían trillado unas 56,6 millones de toneladas métricas de grano del 93,5% de la superficie sembrada hasta el 18 de diciembre, informó el viernes el Ministerio de Economía. El ministerio no facilitó datos comparativos. Ucrania prevé cosechar unos 60 millones de toneladas de grano en 2025, según las autoridades, frente a los 56 millones de toneladas de 2024. UCRANIA 2025 PROGRESO DE LA COSECHA DE GRANO Producto básico Cosecha (millones de cosechado (% de la toneladas métricas) superficie sembrada) Trigo 22,96 98,4 Cebada 5,42 98,2 Guisantes 0,673 99,0 Maíz 26,45 85,9 Colza 3,32 100 Girasol 9,15 93,2 Soja 4,79 98,2 Remolacha 10,74 99,2 azucarera TOTAL GRANO 56,58 93,5 (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)