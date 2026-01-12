Ucrania cosecha 58,8 millones de toneladas de cereales en 2025, dice ministerio

KIEV, 12 ene (Reuters) - Los agricultores ucranianos habían trillado unos 58,8 millones de toneladas métricas de grano del 95,5% de la superficie sembrada para 2025 hasta el 9 de enero, informó el lunes el Ministerio de Economía.

El ministerio no facilitó datos comparativos.

Ucrania pretendía cosechar unos 60 millones de toneladas de grano en 2025, según las autoridades, frente a los 56 millones de toneladas de 2024.

UCRANIA 2025 PROGRESO DE LA COSECHA DE GRANO

Producto básico Cosecha cosechado (% de la (millones de toneladas superficie sembrada) métricas) Trigo 22,96 98,4 Cebada 5,42 98,2 Arvejas 0,673 99,0 Maíz 28,66 90,9 Colza 3,32 100 Girasol 9,28 93,3 Soja 4,85 99,1 Remolacha 11,02 100 azucarera TOTAL GRANO 58,81 95,5

