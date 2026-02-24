Ucrania: cuarto aniversario de la invasión rusa

Decenas de miles de vidas se han perdido desde que el Kremlin ordenó el envío de tropas a Ucrania el 24 de febrero de 2022, confiando en una victoria rápida, pero sin esperar la feroz resistencia que siguió.

Las consecuencias mundiales de la guerra han sido inmensas, y muchos países europeos han aumentado su propio gasto en defensa en previsión de un posible enfrentamiento con Rusia.

Las conversaciones entre ambas partes, reanudadas el año pasado por Estados Unidos, no han logrado detener los combates, que han devastado a Ucrania y la han dejado ante la gigantesca tarea de la reconstrucción.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estuvo en Kiev para conmemorar la ocasión y en un video afirmó que visitaba el país por décima vez desde el inicio de la guerra para reafirmar que Europa apoya "inquebrantablemente a Ucrania, financiera y militarmente, y durante este duro invierno".

"Y para enviar un mensaje claro tanto al pueblo ucraniano como al agresor: no cederemos hasta que se restablezca la paz.

Paz en los términos de Ucrania", agregó.

Se espera que participe en una ceremonia conmemorativa y visite una instalación energética ucraniana dañada por los ataques rusos antes de reunirse con el presidente Volodímir Zelensky. Von der Leyen también participará en una videoconferencia con los aliados de Kiev, entre ellos Gran Bretaña, Francia y Alemania.

Rusia, que actualmente ocupa casi el 20% del territorio ucraniano, bombardea zonas e infraestructuras civiles a diario.

El bombardeo ha provocado la peor crisis energética desde el inicio de la invasión, con el descenso de las temperaturas invernales agravando el sufrimiento.

Los aliados de Kiev han impuesto fuertes sanciones a Moscú, obligándola a redirigir sus principales exportaciones de petróleo hacia nuevos mercados, especialmente en Asia. A pesar de las cuantiosas pérdidas, las tropas rusas han avanzado lentamente en los últimos meses en la línea del frente, especialmente en la región oriental del Donbás, que Moscú pretende anexionarse.

Las conversaciones mediadas por EE. UU. continúan, y Zelenski se mantiene firme en sus exigencias de garantías de seguridad por parte de Washington antes de cualquier intento de "compromiso", incluso territorial, con Rusia.

Sin embargo, Rusia ha rechazado las propuestas ucranianas para el despliegue de tropas europeas en Ucrania tras cualquier acuerdo de alto el fuego.

El presidente Vladimir Putin ha advertido reiteradamente que perseguirá sus objetivos por la fuerza si la diplomacia fracasa.

La agotadora guerra de cuatro años ha devastado a Ucrania, que incluso antes de los combates era uno de los países más pobres de Europa.

Según un informe conjunto del Banco Mundial, la Unión Europea y las Naciones Unidas con Kiev, publicado el lunes, el coste de la reconstrucción posbélica se estima en unos US$558.000 millones durante la próxima década.

Rusia justificó el envío de tropas a Ucrania para impedir la ambición de Ucrania de unirse a la OTAN, argumentando que la pertenencia de Kiev a la alianza transatlántica amenazaría su propia seguridad.

El lunes, durante la ceremonia de entrega de medallas para conmemorar el "Día de los Defensores de la Patria", Putin insistió en que sus soldados defendían las fronteras de Rusia para garantizar la "paridad estratégica" entre las potencias y luchar por el "futuro" del país.

Ucrania, exrepública soviética, considera la guerra un resurgimiento del imperialismo ruso con el objetivo de subyugar al pueblo ucraniano.

En una entrevista con la BBC emitida el domingo, Zelensky afirmó creer que Putin ya había comenzado la Tercera Guerra Mundial. "Rusia quiere imponer al mundo un estilo de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido", declaró a la emisora pública británica. (ANSA).