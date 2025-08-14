Ucrania: Cumbre cara a cara para Trump y Putin

La reunión será la primera entre presidentes estadounidenses y rusos en funciones desde 2021, y se produce en un momento en que Trump busca negociar el fin de la ofensiva rusa de casi tres años y medio de guerra.

"Probablemente sea obvio para todos que el tema central será la resolución de la crisis de Ucrania", declaró a la prensa Yuri Ushakov, asesor del Kremlin.

"Por supuesto, también se abordarán cuestiones más amplias para garantizar la paz y la seguridad, así como asuntos internacionales y regionales urgentes", añadió.

El diálogo está programado para comenzar en Alaska a las 11:30 locales, las 19:30 GMT, precisó Ushakov. Será cara a cara entre Putin y Trump, con la asistencia exclusiva de sus intérpretes, añadió Sshakov.

"A continuación, se celebrarán negociaciones entre las delegaciones, que continuarán durante un desayuno de trabajo", añadió el asesor.

En la delegación rusa estarán el canciller Sergei Lavrov, los ministros de Defensa, Andrei Belousov, y de Finanzas, Anton Siluanov, y el negociador económico, Kirill Dmitriev, detalló Ushakov, que también será parte de la representación del Kremlin.

Putin y Trump ofrecerán una rueda de prensa conjunta tras su reunión, durante la cual resumirán los resultados de las negociaciones, que sería la primera aparición conjunta ante la prensa de un líder estadounidense y uno ruso desde 2018, cuando Putin se reunió con Trump en Helsinki. (ANSA).