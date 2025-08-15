Ucrania: Cumbre de Alaska entre Trump y Putin está en marcha

Los dos caminaron juntos hacia una plataforma con el cartel: "Alaska 2025". Los periodistas le gritaron preguntas a Putin, incluyendo: "¿Aceptará un alto el fuego?" y "¿Dejará de matar civiles?". Putin pareció encogerse de hombros.

El presidente ruso se unió entonces a Trump en La Bestia, el auto presidencial estadounidense —un privilegio poco común tanto para aliados como para adversarios—, y se le pudo ver riendo.

La Cumbre de Alaska estaba en marcha. El mundo espera con avidez lo que se resuelva, si algo se resuelve. La paz en Ucrania es un anhelo desesperado, pero complejo.

"El encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin se ha iniciado en Alaska", dijeron fuentes diplomáticas estadounidenses.

Finalmente, se reúnen con dos asesores cada uno en su primera reunión. Por la parte estadounidense, están presentes el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff.

Por la parte rusa, están presentes el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov.

Aviones de guerra estadounidenses, incluido un bombardero B-2, sobrevolaron a Donald Trump y Vladimir Putin mientras ambos líderes se dirigían al podio para la tradicional sesión de fotos.

El sobrevuelo formó parte de la ceremonia de bienvenida al presidente ruso. (ANSA).