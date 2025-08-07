Ucrania: Cumbre Putin-Trump "en los próximos días"

"A propuesta de la parte estadounidense, se ha acordado básicamente una reunión bilateral de alto nivel en los próximos días, concretamente una reunión entre el presidente Vladimir Putin y Donald Trump", declaró Ushakov, tras el encuentro del miércoles entre Putin y el enviado de Washington, Steve Witkoff.

"Ahora, junto con nuestros colegas estadounidenses, estamos iniciando los preparativos concretos", añadió el asesor del Kremlin.

Ushakov detalló que "la fecha se ha programado provisionalmente para la próxima semana, pero las partes apenas están comenzando a prepararse para esta importante reunión, y es difícil predecir cuántos días durarán los preparativos".

"Sin embargo, se ha considerado la opción de celebrar la reunión la próxima semana, y somos bastante optimistas al respecto", agregó y añadió que "la sede también se ha acordado en principio" y se anunciará "más adelante".

El asesor del Kremlin reveló que el miércoles, durante la reunión de Putin con Witkoff, el enviado estadounidense "insinuó" la posibilidad de una reunión trilateral entre los presidentes de Rusia, Estados Unidos y Ucrania, pero que "la parte rusa no comentó esta opción en absoluto".

"En cuanto a una posible reunión trilateral, que se planteó ayer en Washington por alguna razón, esta posibilidad simplemente fue mencionada por el enviado estadounidense durante las conversaciones en el Kremlin", dijo Ushakov, que aclaró que "este escenario, sin embargo, no se discutió específicamente" y "la parte rusa decidió no comentarlo en absoluto".

"Proponemos, en primer lugar, centrarnos en los acuerdos para una reunión bilateral con Trump, y consideramos prioritario trabajar para que sea una reunión exitosa y fructífera", declaró el asesor de política exterior de Putin.

Respecto a la reunión del miércoles en el Kremlin entre Putin y Witkoff, Ushakov la calificó de "pragmática y constructiva".

"Creo que ambas partes pueden estar satisfechas con los resultados de la conversación. Se consideraron ideas para un mayor trabajo conjunto en el contexto de la resolución de la crisis ucraniana", sostuvo.

El miércoles, Trump había calificado de "útil" la conversación de su enviado con el presidente ruso. (ANSA).