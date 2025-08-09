Ucrania: Cumbre Trump-Putin, plan de Europa y Kiev

La postura europea, compartida con Kiev, surgió en una reunión organizada por el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, en su residencia oficial en Kent, a la que asistió el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.

Representantes de Ucrania y varios países europeos se reunieron por videoconferencia (Fabrizio Saggio, asesor diplomático de Giorgia Meloni, representó a Italia).

Según informó The Wall Street Journal, se presentó un contraplan al vicepresidente estadounidense, según el cual cualquier concesión territorial debería estar respaldada por sólidas garantías de seguridad, incluida la posible adhesión de Ucrania a la OTAN. Por lo tanto, los europeos han enfatizado que, antes de cualquier negociación, debe existir un alto el fuego y que no se puede alcanzar ningún acuerdo de paz sin la participación de Kiev.

Fue Trump, al anunciar la cumbre de mediados de agosto, quien propuso "intercambios territoriales" entre Rusia y Ucrania para alcanzar un alto el fuego. "Intentamos recuperar algo e intercambiar algo", declaró el magnate. "Es complicado. Pero recuperaremos algo. Intercambiaremos algo. Habrá intercambios territoriales para beneficio de ambos". Sin embargo, no está claro qué concesiones tendría que hacer Rusia como parte de estos intercambios.

Según The Wall Street Journal, durante su reunión en el Kremlin el miércoles, Putin presentó al enviado estadounidense Steve Witkoff una propuesta que contempla un alto el fuego si Kiev cede la zona sureste del Donbás. Esto incluye las regiones de Lugansk, que las tropas rusas ya controlan por completo, y Donetsk. Los informes son más confusos en lo que respecta a las regiones meridionales de Zaporiyia y Jersón, parcialmente ocupadas por fuerzas rusas a lo largo de la franja costera del Mar de Azov que conecta el Donbás con Crimea, anexionada por Rusia desde 2014.

El viernes, Bloomberg informó que Moscú propondría congelar sus posiciones en estas dos regiones. Sin embargo, fuentes europeas, citadas de nuevo por el periódico estadounidense, informaron que Witkoff les comunicó inicialmente que Putin tenía la intención de retirar sus fuerzas. Cuando, tras tres llamadas telefónicas, se hizo evidente que no era así, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó el acuerdo propuesto.

La postura del líder de Kiev es firme: "Los ucranianos no cederán sus tierras al ocupante". Este punto fue reiterado por su ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, quien afirmó que Kiev desea una paz basada en el respeto a su integridad territorial y a las fronteras definidas por su Constitución.

Zelenski también mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron. "El futuro de Ucrania", escribió Macron en X, "no puede decidirse sin los ucranianos, que llevan más de tres años luchando por su libertad y seguridad.

Los europeos también serán necesariamente parte de la solución, porque su seguridad depende de ello.

En cuanto a la asistencia de Zelenski a la cumbre del 15 de agosto, un alto funcionario de la Casa Blanca declaró a la CBS que la planificación de la cumbre Trump-Putin en Alaska "aún es fluida" y que aún es posible que el líder ucraniano participe de alguna manera. En cuanto al Kremlin, el asesor Yuri Ushakov enfatizó que la elección de Alaska para la cumbre es natural porque "Rusia y Estados Unidos son vecinos", pero "es natural aspirar a celebrar la próxima reunión en suelo ruso" y "ya se ha enviado una invitación al presidente de Estados Unidos".

(ANSA).