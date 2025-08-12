Ucrania: Cumbre Trump-Putin se hará en Anchorage

"Esta reunión surgió a raíz de la solicitud de Putin de reunirse con el presidente. El objetivo es comprender mejor cómo podemos poner fin a esta guerra", agregó Leavitt.

Leavitt, por otro lado, evitó revelar las conversaciones que mantuvo Trump con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky antes de la reunión que mantendrá el jefe de la Casa Blanca con el líder ruso.

"No quiero revelar conversaciones privadas entre el mandatario y el presidente Volodymyr Zelensky. Puedo asegurarles que el presidente tiene un profundo respeto por todas las partes", declaró la portavoz de la Casa Blanca, enfatizando que Estados Unidos está "profundamente comprometido con Zelensky y Europa". (ANSA).