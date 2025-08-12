LA NACION

Ucrania: Cumbre Trump-Putin se hará en Anchorage

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ucrania; Rusia; Guerra en Ucrania; Vladimir Putin; Alexander Lukashenko; Andrei Belousov; mundo
Ucrania: Cumbre Trump-Putin se hará en AnchorageRussian Defense Ministry Press S

"Esta reunión surgió a raíz de la solicitud de Putin de reunirse con el presidente. El objetivo es comprender mejor cómo podemos poner fin a esta guerra", agregó Leavitt.

Leavitt, por otro lado, evitó revelar las conversaciones que mantuvo Trump con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky antes de la reunión que mantendrá el jefe de la Casa Blanca con el líder ruso.

"No quiero revelar conversaciones privadas entre el mandatario y el presidente Volodymyr Zelensky. Puedo asegurarles que el presidente tiene un profundo respeto por todas las partes", declaró la portavoz de la Casa Blanca, enfatizando que Estados Unidos está "profundamente comprometido con Zelensky y Europa". (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Arranca el Rugby Championship, la ¿última? versión del torneo que hizo crecer tanto a los Pumas
    1

    Rugby Championship: la ¿última? versión, con dos partidos de los Pumas ante All Blacks en Argentina

  2. Trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor
    2

    Mónica Santibáñez: trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor

  3. De la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano
    3

    En fotos: de la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano

  4. Alertan por brote de listeriosis: identifican un queso como fuente de contagio
    4

    Alertan por un brote de listeriosis: identifican un queso como fuente de contagio

Cargando banners ...