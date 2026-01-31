Ucrania: daños a la red eléctrica de Kiev amenazan seguridad nuclear

Grossi (foto) lanzó así, en Viena, una nueva advertencia sobre el creciente riesgo de accidentes nucleares

La guerra en Ucrania, afirmó, "sigue representando la mayor amenaza global para la seguridad nuclear"

De hecho, las centrales eléctricas ucranianas, añadió Grossi, operan en un entorno degradado, sujetas a las fluctuaciones de una red eléctrica regularmente dañada por los ataques aéreos y los combates rusos

En el centro de la vulnerabilidad de la red eléctrica de Ucrania se encuentra la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, que, a pesar de estar cerrada, sigue dependiendo de un suministro continuo de energía para enfriar sus reactores y piscinas de combustible gastado

En los últimos meses, prosiguió Grossi, la OIEA tuvo que negociar cuatro ceses del fuego temporales con las autoridades ucranianas y rusas para permitir la reparación de líneas eléctricas dañadas y "mantener el suministro esencial de energía externa, sin el cual una central nuclear no puede operar con seguridad"

Y los riesgos no se limitan a Zaporizhia

En Chernóbil, al norte del país, las operaciones militares provocaron recientemente la desconexión de varias líneas eléctricas. El sitio tuvo que depender de generadores diésel de emergencia para garantizar la seguridad del nuevo sarcófago y los depósitos de combustible hasta que se restableciera el suministro eléctrico

"En una guerra donde las líneas del frente cambian constantemente, incluso las líneas eléctricas se convirtieron en líneas en fallas, y con ellas, la seguridad nuclear de todo un continente sigue dependiendo de reparaciones temporales, negociadas bajo las bombas", concluyó Grossi (ANSA)