Ucrania: de Estambul a Miami, el largo y tortuoso camino de las negociaciones

- GOMEL, FEBRERO DE 2022. El primer encuentro directo entre las delegaciones de Kiev y Moscú tuvo lugar cuatro días después del inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022. El día 28 los equipos negociadores se reúnen cerca de Gomel, Bielorrusia. En la agenda hay corredores humanitarios, y también una tregua en las acciones militares, pero la reunión termina en un punto muerto inicial.

Las conversaciones tendrán dos rondas más, los días 3 y 7 de marzo, en las que se alcanza un entendimiento sobre los corredores de seguridad, pero a cambio Moscú pide el reconocimiento de la anexión de Crimea, la independencia de todo el Donbass en el sureste de Ucrania y, por último, pero no menos importante, el compromiso ucraniano con la neutralidad.

- ESTAMBUL, MARZO DE 2022. Entra en escena Turquía para mediar: los preparativos para la cumbre de Estambul comienzan el 10 de marzo en Antalya, que se inaugura el día 14 y continuará durante una semana. Se trata de una cumbre controvertida que estará marcada por revelaciones póstumas, rumores y presiones internacionales para impedir que se alcance un acuerdo.

En esa cita, Kiev habría dicho sí a la neutralidad, renunciando a la membresía en la OTAN, fijando un límite de 80.000 a 85.000 soldados a su ejército, reconociendo la Crimea rusa durante más de una década y la retirada rusa de los territorios ocupados en el ataque. Estambul también terminó en un punto muerto.

- ARABIA SAUDITA Y SUIZA, EN 2023-2024. En los dos años siguientes no existen encuentros directos entre las partes: el bienio 2023-2024 estuvo jalonado por numerosas iniciativas de paz y planes relanzados por la comunidad internacional.

Es el caso del proyecto de 10 puntos de Kiev, de una iniciativa de Pekín en otras tantas capitales, y otras que nunca llegaron a la mesa de los negociadores. Entre las citas, en primer lugar, destacan las conversaciones de Yeda, en agosto de 2023, en las que 40 países socios hicieron balance del plan del presidente Volodimir Zelensky, y las de junio de 2024 en Suiza.

- CONVERSACIÓN TELEFÓNICA TRUMP-PUTIN, MARZO DE 2025. La reelección de Donald Trump a la Casa Blanca marca un punto de inflexión, ya que el nuevo presidente promete poner fin a la guerra en los primeros 100 días de su presidencia. El 11 de marzo, de nuevo en Yeda, Zelensky apoya la propuesta de Washington de una tregua de 30 días. Una semana después, el 18 de marzo, se produce una llamada telefónica histórica entre Trump y Vladimir Putin: ambos coinciden "en que el conflicto debe terminar con una paz duradera". El mandatario ruso acepta suspender los ataques contra objetivos energéticos ucranianos durante 30 días y pide que se deje de enviar armas y datos de inteligencia a Kiev.

- ESTAMBUL, MAYO DE 2025. El 16 de mayo en Estambul figura el retorno a la mesa de los negociadores ucranianos y rusos, en la que se concretiza, entre otras cosas, la hipótesis de un encuentro trilateral Trump-Zelensky-Putin.

- CUMBRE DE ANCHORAGE, AGOSTO DE 2025. Los presidentes estadounidense y ruso se ven, una cumbre que parece abrir atisbos de paz. En los próximos días, Zelensky y algunos líderes europeos serán convocados a la Casa Blanca para explorar posibles conversaciones directas de a tres con Moscú.

- ABU DABI Y MIAMI, FINES DE 2025. En noviembre se celebran en Abu Dhabi conversaciones no oficiales entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Desde entonces, los distintos actores han perfeccionado los planes de paz, hasta el último plan Trump de 20 puntos, en el centro de una ronda de reuniones bilaterales entre negociadores estadounidenses, ucranianos y rusos el pasado diciembre en Miami. (ANSA).