Ucrania debe "invertir en el deporte juvenil", advierte su presidenta de atletismo

Ucrania debe "invertir en el deporte juvenil ahora", a pesar de la guerra en curso con Rusia, o corre el riesgo de quedarse sin representantes en las próximas competiciones internacionales, enfatizó el domingo la presidenta de su federación de atletismo.

"Si no invertimos en el deporte juvenil ahora corremos el riesgo de perder una generación entera y, en pocos años, podría no quedar nadie que represente a Ucrania en los Campeonatos Mundiales o los Juegos Olímpicos", explicó Olha Saladuja a la AFP en un correo electrónico.

"Sabemos que muchos niños han huido de Ucrania debido a la guerra y es incierto si regresarán", recordó la exsaltadora de triple salto, campeona mundial en 2011.

Entrenadores y deportistas ucranianos de todas las disciplinas han muerto, y gran parte de la infraestructura ha sido destruida durante el conflicto.

Saladuja reconoció que "es difícil predecir hasta qué punto se podrá reconstruir la infraestructura", pero consideró vital enviar jóvenes atletas a competir internacionalmente.

"Para estos jóvenes, participar en eventos internacionales también significa encontrar significado y esperanza para sí mismos", añadió.

"Al invertir ahora en jóvenes atletas, no solo estamos formando futuros campeones: mantenemos vivo el espíritu de Ucrania y construimos una sociedad fuerte", continuó.

"Más allá de las medallas, se trata de generar esperanza y resiliencia para la próxima generación", concluyó.

Ucrania envió un equipo de 23 miembros al recién concluido Campeonato Mundial de atletismo en Tokio y ha estado representada en todos los grandes eventos internacionales desde la invasión rusa de febrero de 2022.

Yaroslava Mahuchikh, campeona olímpica de salto alto, ganó la única medalla de Ucrania en el Mundial de Tokio: un bronce.

pi/gj/alh/gk/ma/iga