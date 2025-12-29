Ucrania debe retirarse del Dombás y Putin y Trump volverán a hablar, dice el Kremlin

MOSCÚ, 29 dic (Reuters) -

El Kremlin afirmó este lunes que Ucrania debe retirar sus tropas de la parte del Dombás que aún controla.

Putin y Trump hablaron el domingo antes de la visita de Trump en Miami con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Rusia controla actualmente una quinta parte de Ucrania, incluida Crimea, que se anexionó en 2014, alrededor del 90% del Dombás, el 75% de las regiones de Zaporiyia y Jersón, y partes de las regiones de Járkov, Sumy, Mikoláiv y Dnipropetrovsk, según estimaciones rusas.

Rusia reclama como propias el Dombás, Zaporiyia y Jersón, aunque la mayoría de los países consideran estas regiones parte de Ucrania.

Peskov dijo que no se estaba hablando sobre una posible llamada entre Putin y Zelenski.

Peskov parafraseó los comentarios de Trump al apuntar que Ucrania podría perder más territorio en favor de Rusia durante los próximos meses a menos que Kiev alcance un acuerdo. (Información de Dmitry Antonov; redacción de Lucy Papachristou; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Jorge Ollero Castela)