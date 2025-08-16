Ucrania: Decenas de drones rusos y ucranianos derribados durante la noche de la cumbre entre Putin y Trump

MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades rusas y ucranianas han informado de ataques en los dos territorios durante la noche de este sábado que han resultado en el derribo de casi un centenar de vehículos no tripulados, la misma noche en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han mantenido una reunión bilateral para tratar de alcanzar un acuerdo en Ucrania sin resultados por el momento.

Las fuerzas aéreas de Ucrania han indicado que al menos 85 drones han atacado las regiones de Sumi, Donetsk, Chernihiv y Dnipropetrovsk y un ataque con un misil balístico.

"Según datos preliminares, a las 08.00 horas (hora local), las defensas aéreas suprimieron 61 vehículos aéreos no tripulados Shahed enemigos y drones simuladores de varios tipos en el norte y el este del país. Se registraron impactos de misiles y 24 vehículos aéreos no tripulados en 12 puntos", han asegurado en un mensaje desde Telegram.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha declarado que el Ejército ha interceptado 29 vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre varias regiones rusas y el mar de Azov.

"Diez sobre la región de Rostov, nueve sobre la región de Stavropol, cuatro sobre la región de Kursk, un UAV fue derribado sobre las regiones de Belgorod, Bryansk y Krasnodar, y tres sobre las aguas del Mar de Azov", ha señalado en un mensaje en la misma plataforma el Ministerio ruso.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su discurso vespertino de este viernes acusó a Rusia de "seguir matando" el mismo día que se reúnen los mandatarios estadounidense y ruso como una exhibición de fuerza a pocas horas de la cumbre de Alaska.

Una reunión en la que el presidente Trump ha dejado la responsabilidad de futuros avances en manos del presidente ucraniano, instando al mandatario a alcanzar un acuerdo con Rusia.