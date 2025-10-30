Ucrania decide cerrar su Embajada en La Habana por el apoyo de Cuba a Putin en la invasión rusa

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ucraniano ha anunciado este miércoles que ha decidido cerrar su Embajada en La Habana y reducir sus relaciones diplomáticas con Cuba después de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, deseara "éxito" a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la invasión de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha hecho público este anuncio mientras ha justificado que ha votado en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU que pedía un año más el fin del embargo estadounidense al país insular caribeño.

"Esta decisión no es repentina y tiene fundamentos sólidos. (...) Nuestro voto no va dirigido contra el pueblo cubano, respetamos su derecho a vivir en prosperidad. Va dirigido contra la inacción de las autoridades cubanas ante el reclutamiento masivo de ciudadanos cubanos en el Ejército de ocupación ruso", ha declarado.

En este sentido, Sibiga ha sostenido que "miles" de ciudadanos cubanos "firmaron contratos" y se "unieron a las filas de soldados que participan directamente en las hostilidades en territorio ucraniano". Por lo que ha criticado "la negativa de La Habana a detener la participación masiva de sus ciudadanos en la guerra de Rusia contra Ucrania" que "constituye complicidad en la agresión y debe ser condenada en los términos más enérgicos".