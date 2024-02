Las autoridades de Ucrania han defendido la potestad de poder enviar al Ejército tanto a ciudadanos presos, como con antecedentes penales, contra su voluntad. "La decisión de movilizar a un ciudadano no depende de él, sino de nuestros organismos", ha señalado el ministro de Justicia, Denis Maliuska.

"No se trata de permitirles servir en el Ejército, ni de cuántos están dispuestos. Nadie piensa preguntarles, al menos esa es nuestra posición. Es deber de todo ciudadano proteger al Estado", ha dicho Maliuska en la televisión ucraniana, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

"Que un ciudadano alguna vez haya cometido un delito y haya recibido algún castigo, no necesariamente prisión, no es motivo para que no defienda la patria (...) La decisión de movilizar o no a tal o cual ciudadano con antecedentes penales no debe ser tomada por ese ciudadano, sino por nuestros organismos", ha zanjado.

Maliuska ha explicado que estas "medidas más radicales" vienen contempladas en el nuevo proyecto legislativo sobre movilización y reclutamiento que se está debatiendo actualmente en el Parlamento y que pedirán a los diputados que las apoyen. "Estamos hablando de decenas de miles de personas", ha remarcado.

El ministro de Justicia ha valorado que proteger el Estado es "un deber honorable" y se ha preguntado, por ejemplo, "por qué alguien que alguna vez cometió un delito leve no está obligado de repente a defender la patria".

En lo que respecta a la situación de las personas que se encuentran presas, Maliuska ha explicado que el enfoque será un "poco diferente", pero que una vez más dejarán en manos de los organismos que se dedican al reclutamiento en el Ejército "la oportunidad de determinar a quién necesitan y a quién no".