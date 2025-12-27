Ucrania: Del desastre del Despacho Oval al boicot de Putin

A continuación, una cronología de las reuniones previas entre ambos líderes.

* EL DESASTRE DEL DESPACHO OVAL: El primer encuentro cara a cara, el pasado 28 de febrero, se convirtió en una confrontación frontal ante los ojos del mundo.

En el Despacho Oval, el choque entre ambos líderes se vio en directo por televisión: el vicepresidente J.D. Vance acusó a Zelensky de ser "irrespetuoso" y "desagradecido", y Trump asestó un golpe: "Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial".

El presidente ucraniano se marcha de Washington con las manos vacías, y poco después, Trump ordena la suspensión temporal de la ayuda militar a Kiev.

* EL DESHIELO DE LAS "DOS SILLAS": El canal, aparentemente comprometido, se reabrió sorpresivamente el 26 de abril en el Vaticano. Una conversación privada de quince minutos, poco antes del funeral del papa Francisco, provocó un deshielo inesperado.

La imagen, ya histórica, de los dos líderes, apoyados uno en el otro en dos sillas en el centro de la Basílica de San Pedro, surgió como un símbolo de renovada esperanza.

* LA HAYA Y EL IMPACTO EN EUROPA: La cumbre de la OTAN del pasado 25 de junio en los Países Bajos fue el escenario de la tercera reunión presencial.

Trump admite que alcanzar un alto el fuego en Ucrania es "más difícil" de lo previsto e insta a los aliados a destinar el 5% del PBI en defensa para 2035.

* DESPUÉS DE ALASKA. El 18 de agosto, tres días después del fracaso de la cumbre de mediados de agosto entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Anchorage, Zelenski y varios líderes europeos fueron convocados a la Casa Blanca para explorar posibles conversaciones directas a tres bandas con Moscú.

* EN EL PALACIO DE CRISTAL: Durante el debate del 23 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de la ONU, surgió la posibilidad de un papel de Estados Unidos en la fase posconflicto.

Trump hizo una declaración contundente en redes sociales, afirmando que Kiev podría "reconquistar todo el territorio en su forma original".

* EL BOICOT DE PUTIN: En vísperas de la reunión programada para el pasado 17 de octubre en la Casa Blanca, Vladimir Putin telefoneó a Trump, quien al día siguiente, en la Sala de Gabinete con Zelensky, frenó el suministro de Tomahawks y defensas aéreas a Kiev.

El tono se endureció, con mapas desechados por el magnate, argumentos descritos como cercanos a la línea del Kremlin y un ultimátum al líder ucraniano para que cediera el Donbás o sería "destruido". (ANSA).