Ucrania demanda que las tropas rusas se retiren por completo antes de cualquier negociación

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania en Kiev ha afirmado este domingo que Rusia debe retirar todas sus tropas del suelo ruso antes de que Ucrania se siente a mantener negociaciones con el Kremlin.

"La única propuesta realista sería la terminación inmediata de la guerra rusa contra Ucrania y la retirada de las fuerzas armadas rusas del territorio ucraniano", ha expresado el portavoz del ministerio, Oleh Nikolenko, en una publicación de Facebook.

Su declaración es una respuesta a los comentarios vertidos por el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov que ha confirmado una oferta de diálogo del presidente Vladimir Putin.

"El que realmente busca negociaciones no destruye el sistema energético del país para congelar su población en invierno, no participa en bajas masivas de civiles, no bombardea barrios residenciales, no anuncia movilización millones de militares, no bloquea los suministros de grano, no emite ultimátums", ha apuntado.

"Si Rusia realmente quiere hablar, debe dejar de destruir la infraestructura energética de Ucrania", ha señalado Nikolenko. "Cualquiera que quiera negociar no debería bombardear áreas residenciales ucranianas, movilizar a 300.000 reservistas o bloquear las exportaciones de granos", ha reprochado.

"La declaración de Lavrov de preparación para las negociaciones no es más que otra cortina de humo para ganar tiempo en medio de las derrotas del ejército ruso. Mientras Rusia siga cometiendo crímenes en Ucrania, la respuesta debe ser una, en el campo de batalla", ha concluido antes de agradecer el apoyo de los socios occidentales.

Europa Press