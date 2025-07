Ucrania denuncia cuatro muertos y 20 heridos en un ataque nocturno ruso con casi 600 drones y 26 misiles

MADRID, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que una nueva ola de ataques nocturnos rusos a lo ancho de todo el país con casi 600 aviones no tripulados y 26 misiles crucero ha dejado al menos dos muertos --elevados poco después a cuatro, según la Fiscalía del país-- y una veintena de heridos. En un comunicado publicado este sábado en su cuenta de la red social X, Zelenski ha constatado lanzamientos rusos "desde Járkov y Sumi" en el este del país, hasta las regiones occidentales de Leópolis y Bucovina, esta última en el suroeste ucraniano, dividida con Rumanía. Zelenski ha indicado que la defensa aérea consiguió derribar más de 20 misiles y "la gran mayoría" de los drones, pero algunos proyectiles acabaron impactando "contra infraestructura civil y edificios residenciales". Uno de estos impactos acabó con la vida de dos civiles en Chernivtsi, en la región de la Bucovina, de acuerdo con el presidente, quien ha insistido un día más en la importancia de imponer sanciones adicionales a Rusia y de recibir más defensas aéreas para protegerse de estos ataques. Los fallecidos, según la Fiscalía, son un hombre de 43 años y una mujer de 26. Otras dos personas se encuentran en estado extremadamente grave, según un comunicado publicado en Telegram. Poco después, la Fiscalía ha confirmado otros dos fallecidos en la región de Dnipropetrovsk, concretamente tras un bombardeo en la localidad de Vasilkivska. Una vivienda particular y un automóvil resultaron dañados. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso se ha limitado a informar de la intercepción de más de una treintena de aviones ucranianos no tripulados contra varias regiones del país. "Durante la noche, los sistemas de defensa aérea en servicio destruyeron e interceptaron 33 vehículos aéreos no tripulados de tipo aeronáutico ucranianos", ha hecho saber el Ministerio en un comunicado. De acuerdo con la nota ministerial, 16 vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos sobre la región de Briansk, cinco sobre el mar Negro, cuatro sobre Crimea, tres sobre la región de Rostov, dos sobre la región de Kursk y uno sobre cada una de las regiones de Voronezh, Krasnodar y el Mar de Azov.