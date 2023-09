KIEV, 7 sep (Reuters) - Rusia llevó a cabo el jueves su cuarto ataque con drones en cinco días contra instalaciones portuarias ucranianas en el río Danubio, dañando silos de grano y otras infraestructuras en una ruta de exportación vital para Kiev, dijeron funcionarios locales.

El ataque contra el distrito de Izmail, en el sur de la región de Odesa, duró tres horas, dijo el gobernador Oleh Kiper en el servicio de mensajería Telegram. Dos camioneros resultaron heridos y una onda expansiva dañó las viviendas de varias personas, informó la fiscalía general.

También sufrieron daños empresas agrícolas, dijo el Ejército, sin especificar cuáles.

El Ejército ucraniano informó el derribo de 25 de los 33 drones que, según dijo, habían sido lanzados por Rusia durante la noche. La mayoría apuntaban a la región de Odesa, pero algunos tenían como objetivo la ciudad septentrional de Sumy, añadió.

Un avión no tripulado impactó en una zona residencial de Sumy, dañando una casa particular, 20 apartamentos en un rascacielos y dos tiendas, dijo la administración regional en Telegram. No hubo víctimas.

Rusia ha intensificado sus ataques contra la infraestructura ucraniana de exportación de grano a través del Danubio y el puerto de Odesa, en el mar Negro, desde el 17 de julio, cuando abandonó el acuerdo negociado por la ONU que permitía la exportación segura de grano ucraniano a través del mar Negro.

El jueves por la mañana, Rusia también bombardeó la localidad de Odradokamyanka, en el sur de la región de Jersón, informó el gobernador Oleksandr Prokudin. Un hombre de 50 años murió a causa de las heridas sufridas en el ataque y otros dos resultaron heridos en un ataque posterior a la aldea, dijo. (Información de Reuters; información adicional de Anna Pruchnicka; editado por Kim Coghill, Timothy Heritage y Tom Balmforth; editado en español por Javi West Larrañaga)