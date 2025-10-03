Ucrania denuncia el ataque ruso contra su infraestructura de gas más grave desde el inicio de la guerra

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Fuerza Aérea de Ucrania y el Ministerio de Energía del país han denunciado un "ataque combinado masivo" de Rusia que ha alcanzado esta pasada madrugada varias instalaciones de gas en 15 localidades, en lo que se trata del peor asalto de este tipo desde el principio del conflicto en 2022, y que ha sido respondido por las fuerzas ucranianas con operaciones contra infraestructura energética rusa en los Urales.

El ataque, según el Ejército ucraniano, ha comprendido el uso de casi 400 aviones no tripulados y 35 misiles, varios de ellos interceptados por la defensa aérea, pero 78 drones y 18 misiles han terminado impactando contra la infraestructura de gas en las regiones de Poltava, Sumi, Dnipropetrovsk, Odesa, Chernígov y Kiev. Sumi y Chernígov han registrado los daños "más significativos", según la operadora estatal ucraniana Ukrenergo en su cuenta de Telegram.

Para la compañía estatal de petróleo y gas de Ucrania, Naftogaz, el de esta pasada madrugada ha sido "el mayor ataque masivo a la infraestructura de producción de gas desde el comienzo de la guerra, según su presidente, Serhi Koretski, en un comunicado publicado en la página web de la compañía.

El servicio de defensa civil ucraniano ha constatado al menos tres heridos por estos ataques en la región de Járkov, donde además un incendio provocado por los bombardeos ha arrasado una importante granja porcina del municipio de Nova Vodolaha.

El Ministerio de Defensa ruso también ha confirmado por su parte este "ataque masivo con armas de precisión de largo alcance por tierra, aire y mar, así como drones de ataque, contra las empresas del complejo militar-industrial ucraniano y las instalaciones de infraestructura de gas y energía que apoyan sus operaciones".

RESPUESTA DE UCRANIA

Las autoridades locales rusas han confirmado ataques ucranianos contra instalaciones energéticas en los montes Urales durante las últimas horas, según ha hecho saber el gobernador de Oremburgo, Yevgeni Solntsev sobre un bombardeo en las instalaciones de una refinería en Orsk, ubicada cerca de la frontera con Kazajistán, a casi 1500 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Anteriormente, un ataque con drones ucranianos tuvo como objetivo una planta de fertilizantes en Berezniki, en la región de Perm, también en los Urales. El ataque dañó un edificio residencial, publicó el gobernador Dmitri Majonin en Telegram. No hubo víctimas y la producción en la planta solo se interrumpió brevemente ha afirmado Majonin.