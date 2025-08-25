Ucrania denuncia la participación de Woody Allen en un festival de cine ruso

Ucrania denunció el lunes la participación por visioconferencia del director estadounidense Woody Allen en un festival de cine de Moscú, lo que considera un "insulto" a las víctimas de la invasión rusa.

El cineasta, de 89 años y repudiado por gran parte de su industria por acusaciones de agresión sexual contra su hija adoptiva, habló el domingo en un evento en línea de la Semana del cine internacional de Moscú.

El Ministerio ucraniano de Relaciones Exteriores consideró que su participación es "una vergüenza y un insulto al sacrificio de los actores y cineastas que murieron o resultaron heridos por criminales de guerra rusos".

Woody Allen "elige cerrar los ojos sobre las atrocidades que Rusia comete en Ucrania", denunció el Ministerio y consideró que la cultura no debe nunca "ser utilizada para limpiar crímenes".

Ucrania, que Rusia invadió desde febrero de 2022, pide el aislamiento total del país en la escena internacional, inclusive en los campos de la cultura y el deporte.

Ucrania denuncia sistemáticamente la participación de personalidades occidentales en acontecimientos en Rusia, que son escasas desde el inicio de la guerra.

La conferencia en la que participó Woody Allen fue moderada por el director ruso Fiodor Bondarchuk, que apoya al presidente Vladimir Putin.

En esta sesión, Woody Allen afirmó que planea filmar en Rusia si eso le es propuesto, según la agencia de prensa estatal Ria Novosti.

"Si tales proposiciones se presentan, me sentaré y reflexionaré en un guión sobre el bienestar que se puede sentir en Moscú y en San Petersburgo", dijo.

Según Ria Novosti.

Woody Allen se refirió a un viaje "poco agradable" en tiempos de la Unión Soviética, y agregó que después "todo cambió, Rusia se volvió maravillosa".

Woody Allen, maestro de la comedia y la sátira social, ya casi no filma en Estados Unidos.

Casi toda la profesión le dio la espalda en Estados Unidos después de que su hija adoptiva, Dylan Farrow, lo acusó de haberla agredido sexualmente cuando era niña.