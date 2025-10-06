Ucrania denuncia la presencia de componentes extranjeros en los drones y misiles rusos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció el lunes la presencia de miles de componentes suministrados por empresas de Estados Unidos, Alemania o Japón en los sistemas de misiles y drones que Rusia utilizó para atacar Ucrania este fin de semana.

"Durante los bombardeos masivos en la noche del 5 de octubre, Rusia empleó 549 sistemas de armas que contenían 102.785 componentes de fabricación extranjera", afirmó Zelenski en redes sociales.

El presidente ucraniano citó a Estados Unidos, China, Taiwán, Reino Unido, Alemania, Suiza, Japón, Corea del Sur y Países Bajos, a los que acusa de no impedir esos suministros.

Zelenski acusa a esas empresas de proveer sistemas informáticos, microprocesadores o sensores que permiten el funcionamiento de misiles y drones.

Según él, misiles balísticos rusos como el Iskander o el Kinzhal utilizan tecnologías importadas de Estados Unidos.

En las últimas semanas Rusia está intensificando sus ataques aéreos nocturnos contra Ucrania, apuntando especialmente a la red eléctrica y provocando cortes de electricidad.

En la madrugada del domingo, cerca de 500 drones y más de 50 misiles cayeron sobre Ucrania.

En la región de Leópolis (oeste), hasta ahora relativamente preservada por la guerra desde que empezó la invasión rusa en 2022, murieron cuatro personas.

En la zona de Zaporiyia, una persona murió y otras diez resultaron heridas, según el gobernador regional, Iván Fedorov.

