Ucrania denuncia más de 30 heridos en un ataque ruso a una estación de tren en el este del país

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Ucrania ha denunciado que al menos 30 personas han resultado heridas este sábado por el ataque de un avión no tripulado de Rusia contra una estación de tren en la región de Sumi, en el este del país, que ha alcanzado a varios vagones de un ferrocarril.

"Un salvaje ataque ruso con un avión no tripulado en la estación de tren de Shotska", ha anunciado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en un mensaje de su cuenta en la red social X, acompañado de un vídeo de las consecuencias del ataque.

Zelenski ha precisado que en el lugar del ataque había pasajeros y empleados del servicio ferroviario ucraniano, Ukrzaliznytsia, pero no ha querido dar más información a la espera de una nueva evaluación de los servicios de Emergencia.

El presidente ucraniano cree imposible "que Rusia no estuviera al tanto de que estaban atacando civiles" y ha puesto el ataque como ejemplo "de un terror que el mundo no puede ignorar".

"Cada día, Rusia cobra vidas. Y solo la fuerza puede detenerla. Hemos escuchado declaraciones firmes de Europa y Estados Unidos, y ya es hora de convertirlas en realidad, junto con todos los que se niegan a aceptar el asesinato y el terror como algo normal", ha zanjado.

Por otro lado, el Ejército de Ucrania ha continuado por segundo día con sus ataques contra las refinerías rusas de la región de Leningrado. El último de ellos ha ocurrido esta madrugada y ha alcanzado, según el Estado Mayor ucraniano, una refinería de petróleo de Kirishi.

Rusia, que este pasado viernes protagonizó uno de sus ataques más contundentes contra las instalaciones gasísticas de Ucrania, todavía no se ha pronunciado al respecto.